GDF abre processo seletivo para contratar 1 mil agentes de saúde

A Secretaria de Saúde abriu nesta terça-feira (31) processo seletivo simplificado para contratação temporária de 1 mil profissionais da área. O decreto foi publicado no Diário Oficial (DODF).

Os novos profissionais atuarão no combate à dengue e outras endemias. Serão contratados 500 agentes comunitários de Saúde e 500 agentes de Vigilância Ambiental em Saúde. Das 500 vagas para cada cargo, 100 ficam reservadas para negros e outras 100 para pessoas com deficiência.

O edital prevê contrato de 1 ano, prorrogável pelo mesmo período. Os agentes comunitários de Saúde receberão R$ 1,7 mil por 40 horas semanais trabalhadas; já o salário dos agentes de Vigilância Ambiental em Saúde é de R$ 2 mil, com a mesma carga horária semanal.

Os candidatos não poderão ter 60 anos ou mais, bem como diabetes, insuficiência renal, doenças pulmonares ou cardíacas, imunodepressão, obesidade mórbida e/ou cirrose. Gestantes ou lactantes de crianças de até 1 ano de idade também não poderão concorrer às vagas. As restrições, segundo a Secretaria de Saúde, são em virtude da atuação de combate à dengue e também consideram a pandemia de covid-19.

As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pelo processo seletivo, entre os dias 6 e 21 de setembro. Deverá ser paga uma taxa de R$ 42.

