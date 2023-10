Galpões em chamas necessitam mais de 50 bombeiros para apagar

Ao chegar ao local, os bombeiros de pronto começaram a agir, e, frente a magnitude das chamas, requisitaram reforço

Dois galpões lotados de pneus na Ceilândia entraram em chamas na tarde de ontem. O caso ocorreu no Núcleo Rural Alexandre Gusmão de Ceilândia às 17:05. Não há nenhuma vítima ou desaparecido que se saiba.

Ao chegar ao local, os bombeiros de pronto começaram a agir, e, frente a magnitude das chamas, requisitaram reforço. O galpão estava completamente tomado. Devido ao risco de colapso, não foi possível entrar na estrutura, de modo que o combate fosse realizado de fora para dentro, assim não levando nenhum bombeiro a correr risco. O trabalho em equipe permitiu a ação por várias frentes, resfriando as laterais do galpão, impedindo que o fogo se espalhasse para edificações vizinhas.

O fogo foi apagado depois de 4 horas de trabalho, restando somente alguns focos de fumaça. Iniciou-se então um processo de rescaldo, que consiste em resfriar pontos quentes, evitando a possibilidade do fogo voltar.

Até 1h00 as equipes ainda trabalhavam de forma ininterrupta. A perícia do Corpo de Bombeiros foi acionada para solucionar as causas do incêndio.