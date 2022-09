Futsal feminino do DF segue na elite dos JUB’s

Criada em 2006, a ADEF segue trabalhando na modalidade aliando os estudos e o futsal com bons frutos

Representado pela ADEF/IESB, o Distrito Federal ficou entre as quatro primeiras equipes no futsal feminino dos Jogos Universitários (JUB’s) e se manteve no primeiro grupo do torneio. Os jogos acontecem até amanhã (25), no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB).

Criada em 2006, a Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal (ADEF) segue trabalhando na modalidade aliando os estudos e o futsal com bons frutos: estudos e acreditamos que a capacitação e o desenvolvimento cognitivo são as ferramentas para a evolução dentro e fora de quadra.

Além da campanha dos Jogos Universitários, onde a equipe candanga ficou em quarto lugar, as meninas do Sub-17 ficaram com a prata nos Jogos da Juventude – 2022.

O treinador Lucas Fernandes, o Guina, lamentou o fato de não ter conseguido ir para a final em um jogo decidido na prorrogação as catarinenses da Unochapecó e ressaltou que a derrota para as paranaenses do da FATEB foi um confronto que as meninas se doaram ao máximo dentro de quadra.

“Um tiro curto como os JUB’s temos que olhar o lado positivo de estarmos na primeira divisão. Foram jogos duros, difíceis que durante toda a competição tive a entrega máxima das jogadoras”, ressaltou o comandante que teve desfalques durante o torneio.

A ADEF já volta suas atenções para a LFF onde encara nesta sexta-feira, 30, o Leoas da Serra na APCEF pelo jogo de ida das quartas de finais.