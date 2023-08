Fundos previdenciários cresceram mais de 10%

O FSG obteve um percentual de 8,84% em seis meses e 12,60% em 12 meses, passando para R$ 4 bilhões em junho de 2023

O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF) obteve, nos últimos meses, ganhos expressivos. O Fundo Capitalizado (FC) registrou, em junho deste ano, um ganho de 6,43% em seis meses e 11,61% em 12 meses, passando de R$ 334,6 milhões em julho de 2022 para R$ 621 milhões em junho deste ano.

Já o Fundo Solidário Garantidor (FSG) obteve um percentual de 8,84% em seis meses e 12,60% em 12 meses, passando de R$ 3,56 bilhões em julho de 2022 para R$ 4 bilhões em junho de 2023.

Segundo o diretor-presidente do instituto, Paulo Moita, essas são as melhores performances já registradas historicamente, em ambos os fundos geridos pelo Iprev-DF nos últimos 12 meses. “Foi o melhor semestre registrado nos últimos anos”, avalia. “A alocação de recursos, a observância das melhores práticas e a aderência à política de investimentos são requisitos imprescindíveis para obtermos êxito”.

Seleção e credenciamento

Animado com os resultados, ele cita os próximos passos: “[Vamos] fazer novas rodadas de credenciamento junto às instituições financeiras para otimizar a alocação da carteira, especialmente para nos posicionarmos com relação a investimentos no exterior, investimentos ligados à inflação e prefixados, enfim, ações relevantes para garantir um bom pagamento atuarial”.

Recentemente, o Iprev-DF publicou portaria com o objetivo de promover seleção e credenciamento de instituições financeiras e fundos de investimentos para otimizar a busca por oportunidades de investimentos e de alocação dos recursos que o instituto gerencia, o que vai contribuir ainda mais para os resultados positivos.

Os recursos geridos pelo Iprev-DF garantem o pagamento e a solvência dos benefícios de 59.593 aposentados, 13.476 pensionistas e 78.877 servidores ativos, futuros segurados.

