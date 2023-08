Novo Carro da Vacina reforçará ações de imunização em regiões vulneráveis

Entrega do veículo integrou a programação do Dia da Saúde. Foco serão atividades no Sol Nascente, no Pôr do Sol, em Ceilândia e em Brazlândia

A Região de Saúde Oeste – que engloba Ceilândia, Brazlândia, Sol Nascente e Pôr do Sol – ganhou reforço para a imunização da população. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) ativou, no sábado (5), mais um veículo para ser usado como “Carro da Vacina”. O projeto, iniciado em 2022, já aplicou mais de 50 mil doses em ações itinerantes.

“Vamos intensificar as ações de busca ativa para ampliar a cobertura vacinal da nossa população contra as doenças imunopreveníveis”, afirmou a gestora da pasta, Lucilene Florêncio. A entrega ocorreu durante evento do Dia da Saúde, promovido pela secretaria no Parque da Cidade.

Inicialmente com foco na aplicação de vacinas contra a covid-19, o projeto do Carro da Vacina nasceu em Ceilândia e, posteriormente, foi replicado em outras Regiões Administrativas, com ações em Planaltina, Gama, São Sebastião, Sol Nascente, Água Quente, Guará e Plano Piloto. “Com o carro que temos atualmente temos dificuldade de chegar às regiões mais vulneráveis. Agora, vamos poder ir de casa em casa”, celebra a chefe do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Região Oeste de Saúde, Zildene Bittencourt.

A estratégia do Carro da Vacina é circular por áreas identificadas como de baixa cobertura vacinal. Com um megafone, os servidores anunciam a chegada da equipe de vacinação e fazem pausas nas ruas para que os moradores tenham tempo suficiente para pegar documentos de identificação e cartões de vacina em suas casas. Também são vacinadas pessoas que passam pela área. Catadores de materiais recicláveis, vendedores ambulantes, acamados e pessoas sem meios para irem até uma unidade de saúde para se vacinar estão entre os beneficiados pela iniciativa da Secretaria de Saúde.

Agora, o plano dos servidores da pasta é manter a oferta de vacinas contra a covid-19 e gripe, mas também levar a bordo do veículo os demais imunizantes previstos no calendário de vacinação. “Ações em feiras, shoppings e parques, por exemplo, são fundamentais para as campanhas. Porém, quando passamos de casa em casa, as pessoas estão com os cartões de vacina das crianças, o que permite ampliar todas as coberturas”, acrescenta Zildene Bittencourt.

Otimização de recursos

O Carro da Vacina também é um exemplo de reaproveitamento de recursos. Com o recebimento de 21 novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), repassadas pelo Ministério da Saúde, em 2022, as unidades antigas em melhor estado de conservação e menor quilometragem são reaproveitadas para outras atividades. É o caso do veículo entregue à Região Oeste de Saúde.

“Fizemos toda a readequação da parte interna, com a retirada dos itens da ambulância, e montamos ali o consultório. Também foi feita toda a parte de revisão mecânica”, diz o gerente substituto de Transportes da Secretaria de Saúde, Massilon Figueiredo Júnior. O veículo também foi adesivado como “Consultório de Rua”, uma vez que também será utilizado pelas equipes que fazem atendimento a pessoas em situação de rua, de segunda a sexta-feira. O trabalho como Carro da Vacina é realizado aos sábados.