Com suporte do GDF, tenista Carol Meligeni estreia em torneio internacional

Carol Meligeni, a tenista posicionada em 261º lugar no ranking da WTA, estreará nos jogos do Engie Open – ITF W80 de Brasília, nesta segunda-feira (7). O torneio vai reunir jogadoras de 12 países na Arena BRB, até o dia 13, e conta com o suporte da Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL).

Carol é a única atleta brasileira a estrear na chave principal nesta segunda-feira, prometendo uma partida repleta de determinação e talento. O primeiro confronto da tenista está marcado para as 18h, quando ela enfrentará a canadense Cadence Brace, que ocupa a 362ª posição no ranking.

“Nunca joguei contra essa adversária, mas venho treinando bem”, conta Carol. “As condições aqui são diferentes, a bola anda mais, mas consegui me adaptar bem. Espero realizar um bom jogo, competir no meu melhor nível e aproveitar essa semana de torneio no Brasil.”

O secretário de Esporte e Lazer, Júlio Cesar Ribeiro, comemora: “Esse é um torneio que traz visibilidade ao tênis feminino brasileiro e oportuniza o público a acompanhar partidas de alto nível. A estreia de Carol Meligeni é um momento que reflete a dedicação e a preparação das atletas para representar seu país neste torneio”.

A entrada para o evento é gratuita mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

Programação

Quadra central

A partir das 15h: Michaela Laki (Grécia) x Julia Riera (Argentina)

A partir das 18h: Carolina Meligeni (Brasil) x Cadence Brace (Canadá)

Quadra 4

A partir das 15h: Leolia Jeanjean (França) x Maria Fernanda Herazo (Colômbia)

Quadra 5

A partir das 15h: Natalija Stevanovic (Sérvia) x Katarina Kozarov (Sérvia).

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer