Funcionários do Iges são presos por furto e venda de testes de dengue

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na manhã dessa quarta-feira (06), três funcionários do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) por suspeita de desvio de testes de dengue.

O trio foi detido no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e deve responder por furto em órgão público e associação criminosa.

Com os funcionários, foram encontrados cerca de 4 mil unidades de teste para detecção de dengue, com validade para maio de 2025. O material tem valor total de R$ 63,8 mil.

Segundo um dos presos, os furtos ocorriam de uma a duas vezes por mês e, além dos outros presos, ainda há quatro outros integrantes do grupo, entre eles um ex-funcionário do instituto que recebia os testes desviados.