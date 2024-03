Aberta licitação para construção de marginal na BR-040

Está aberta a licitação que contratará uma empresa especializada para construir a marginal da BR-040. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), nesta quinta-feira (7), o pregão eletrônico nº 9002/2024, que prevê um valor de R$ 13,1 milhões para a execução do serviço.

A obra será realizada em um trecho de 5,6 km de extensão, compreendido na intersecção da DF-495 com a BR-251. Depois de pronta, a via irá beneficiar cerca de 100 mil motoristas que trafegam diariamente pelo local.

“Esta obra vai solucionar o gargalo existente na área próxima ao viaduto de Santa Maria, garantindo mais fluidez para milhares de motoristas que trafegam pela Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride), que engloba também as cidades do Gama, Valparaíso, Céu Azul e Cidade Jardim”, esclareceu o presidente do DER, Fauzi Nacfur Junior.

Dentre os trabalhos a serem executados na implantação da marginal estão terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares e canteiro de obras.

Fases da licitação

A entrega dos envelopes com os documentos das empresas concorrentes, que é a primeira fase da licitação, está marcada para o dia 27 de março, às 9h15.

Na segunda fase, as propostas de preço serão analisadas por uma comissão. As empresas que estão habilitadas a participarem da concorrência, seguido pela escolha da empresa vencedora do certame, serão divulgadas posteriormente.

A última fase é a assinatura do contrato e, na sequência, da ordem de serviço que permite início imediato dos trabalhos. Todo este trâmite leva aproximadamente 60 dias. Após o início da obra, a empresa terá 210 dias para executar o serviço.

*Com informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF)