PMDF prende suspeito de roubar veículo e dar fuga nos policiais em Taguatinga

O homem estava em liberdade condicional e fazia uso de uma tornozeleira eletrônica

Na madrugada desta terça-feira (5), uma ação policial resultou na detenção de um homem com uma extensa ficha criminal, após o acompanhamento de um carro roubado pela BR 070. Os policiais militares do Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão (Gtop 30) foram acionados após o alerta de um veículo roubado em Taguatinga em deslocamento pela rodovia.

A equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) localizou o automóvel e iniciou o acompanhamento. O suspeito, ao perceber a presença policial, dirigiu o veículo em direção a uma área de mata fechada entre as quadras QNO 19 e 20, vindo a colidir o carro em seu interior. Demonstrando determinação em escapar, o motorista prosseguiu a fuga a pé, pulando muros protegidos com pedaços de vidro e pregos no topo.

Os policiais conseguiram alcançar o suspeito enquanto ele tentava fugir pulando um muro. O homem, identificado com uma extensa ficha criminal, resistiu à prisão com vigor, debatendo-se e tentando continuar sua fuga. A equipe policial conseguiu contê-lo.

Durante a abordagem, o indivíduo havia sofrido lesões nas mãos devido aos obstáculos encontrados durante sua tentativa de escapar da captura policial. Por esse motivo, ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia para receber atendimento médico. Posteriormente, o detido foi conduzido à Delegacia de Polícia.