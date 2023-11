Funcionário de hospital é executado em frente ao Hospital Regional de Santa Maria

A vítima era um colaborador terceirizado que desempenhava funções na lavanderia do hospital

Na tarde deste domingo (19), um homem foi executado com tiros nas imediações do Hospital Regional de Santa Maria. Segundo informações do Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal (Iges-DF), a vítima era um colaborador terceirizado que desempenhava funções na lavanderia do hospital.

O crime ocorreu por volta das 13h, quando o homem, trajando uniforme de trabalho, foi alvejado dentro de seu veículo no estacionamento da fisiologia do hospital, resultando em seu falecimento no local.

A identidade da vítima não foi divulgada. Contudo, a Polícia Militar (PMDF) informou que o homem possuía antecedentes criminais e já havia sido reconhecido por sua família.