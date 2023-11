51 pássaros são libertos de cativeiro em Sobradinho

A ação foi desencadeada em resposta a uma denúncia de crime ambiental recebida pelo número de emergência 190

No último domingo (19), o Grupo Tático Ambiental (GTA) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou uma operação bem-sucedida, resultando na apreensão de 51 pássaros silvestres em um assentamento em Sobradinho.

Os policiais militares, ao chegarem à residência indicada na denúncia, entraram em contato com o morador, que cooperou durante a fiscalização. No local, foram identificados 49 canários da terra, um chupim e um coleirinho, todos mantidos irregularmente em cativeiro, configurando uma violação das leis ambientais.

Diante da constatação do crime ambiental, a equipe do GTA elaborou um termo circunstanciado de ocorrência. Os pássaros apreendidos foram posteriormente encaminhados ao Batalhão de Polícia Militar Ambiental para, em seguida, serem conduzidos ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).