Onda de calor dá trégua e segunda amanhece chuvosa

Depois de um final de semana de alertas para a onda de calor, a chuva chega para refrescar o Distrito Federal

O final de semana foi de muito calor no Distrito Federal, que vem batendo recordes de temperatura para o mês de novembro. Mas a expectativa é de as altas temperaturas dêem uma trégua, já que a segunda-feira (20) começou com chuva e ventania. A máxima prevista para hoje é de 27ºC.

No sábado, a máxima foi de 36ºC, e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou o alerta para a população sobre os riscos a saúde, já que as temperaturas ficaram, em média, 5ºC acima do normal para o período.

E o domingo não foi muito diferente, com temperatura máxima chegando a 35ºC. A Defesa Civil mandou, por meio de mensagem de texto, um alerta de grande perigo para a onda de calor em todo o Distrito Federal, pedindo para a população se hidrata e evitar exposição ao sol. Depois de um dia muito quente, a chuva chegou em algumas regiões no final da tarde.