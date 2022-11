Frente fria deve baixar temperatura para 10ºC no Distrito Federal

A previsão do Inmet é de chuvas intensas até a manhã desta quarta-feira. O frio deve se intensificar e se estender até o fim de semana

Marcos Nailton

A temperatura vem caindo bastante no Distrito Federal nesta semana. A passagem de uma frente fria, seguida de uma forte massa de ar de origem polar, vai provocar uma queda acentuada no clima da capital. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mudança já está sendo percebida pelos moradores e deve se intensificar até a chegada do fim de semana, onde as temperaturas voltam a subir gradativamente.

De acordo com o meteorologista do Inmet, Cleber Souza, as chuvas fortes se iniciaram nessa segunda-feira (31) e devem ficar até o início de quarta-feira (2), feriado de Dia de Finados. Sendo que, devido a uma massa de ar polar vinda do sul, as chuvas devem diminuir a intensidade e o frio aumentar.

O INMET ainda publicou um aviso que essas chuvas até essa quarta, irão cair entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100mm/h, com ventos intensos que podem variar de 60 a 100 km/h.

“A frente fria que veio começa a se afastar para a Bahia. Com isso, a tendência é que as chuvas mais fortes ocorram até hoje (terça-feira). Amanhã, com o afastamento dela, que vem acompanhado com uma massa de ar polar, as temperaturas devem entrar em declínio acentuado, então para os próximos dias fica a predominação do frio”, explica o meteorologista.

Cleber destaca que mesmo assim, haverá a presença de muitas nuvens e a possibilidade de chuvas em áreas isoladas pelo menos até a sexta-feira. Nas madrugadas e nas primeiras horas de quinta (3) e sexta-feira (4), as mínimas despencam, ficando entre 10°C e 12°C, em alguns pontos do DF. À tarde, os termômetros não devem passar dos 20°C, ficando entre 18ºC e 19ºC.

Devido às chuvas intensas, o instituto destaca que há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Além disso, o declínio da temperatura pode resultar em riscos à saúde dos moradores da capital.

“As temperaturas que estavam em torno de 30ºC vai ficar a máxima de 22ºC, e a mínima pode chegar a 11ºC, e até 10ºC na madrugada dos próximos dias, então vamos sentir um frio atípico para essa época do ano (novembro) aqui no DF”, completa Cleber Souza.