Rodovias do DF e Entorno que foram ocupadas por grupos bolsonaristas são liberadas nesta terça-feira

As manifestações iniciaram-se ainda no dia (30) após o resultado das eleições, que deram a vitória a Lula para a presidência

Marcos Nailton

[email protected]

As manifestações realizadas por grupos bolsonaristas em rodovias do Distrito Federal que ligam a capital ao Entorno e demais estados continuaram nesta terça-feira (1). Até às 17h50, 7 dos 8 bloqueios registrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) já haviam sido liberados.

Os grupos de manifestantes, compostos por caminhoneiros e apoiadores do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), realizam os bloqueios porque não aceitam a derrota de Bolsonaro, que buscava a reeleição da presidência da república e perdeu a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno que ocorreu no último domingo (31). Os protestos ainda ocorrem em diversos estados do país.

No início da manhã, ao menos cinco vias amanheceram com pontos de bloqueio. Na madrugada de terça-feira, por volta de 3h, os manifestantes fecharam os dois sentidos da BR-070, que liga Águas Lindas (GO) à capital federal. Filmagens feitas pelos próprios manifestantes mostram o fechamento das vias a partir do ateamento de fogo em pneus.

A BR-070 foi liberada nos dois sentidos, por volta das 10h, e o trânsito fluiu normalmente. Às 11h, a BR-080 também não tinha mais bloqueio no ponto informado inicialmente.

Outro ponto que foi fechado desde a tarde de segunda-feira (31), foi a BR-251, onde os organizadores dos atos são agropecuaristas e caminhoneiros. Até por volta das 5h30 desta terça-feira (1), carros de passeio estavam liberados para passar. No entanto, houve desentendimento entre caminhoneiros e o restante do grupo, o que levou ao fechamento total da rodovia com uma barreira de pneus.

A rodovia que dá acesso a AgroBrasília, feira voltada para o agronegócio da capital, e que liga a capital a Unaí (MG), só foi liberada à tarde, segundo comunicado da PRF, postado na rede social Twitter, às 15h11.

A BR-040 também foi bloqueada em três pontos. De acordo com a PRF, os manifestantes interditaram um trecho próximo a Cristalina (GO), e outros dois próximo à cidade de Luziânia (GO).

A PRF atualizou a lista de trechos do DF e Entorno que houveram fechamentos por causa dos protestos. As informações que foram divulgadas às 17h50 mostraram que só havia um bloqueio na BR-020, próximo a Rosário (GO). O trecho próximo a Formosa (GO) foi liberado no fim da tarde, porém o trânsito estava lento, devido a grande retenção de veículos durante o dia.

Veja as atualizações:

BR-020

Rosário (GO), KM 252

Situação: em negociação

BR-020

Formosa (GO), KM 0,

Situação: liberada

BR-040

Luziânia (GO), KM 19

Situação: liberada

BR-040

Luziânia (GO), KM 24

Situação: liberada

BR-040

Cristalina (GO), KM 94

Situação: liberada

BR-080

Brazlândia (DF), KM 25

Situação: liberada

BR-070

Águas Lindas (GO), KM 1

Situação: liberada

BR-251

São Sebastião (DF), Café Sem Troco, KM 15

Situação: liberada

Ibaneis Rocha se manifesta em rede social

Por meio de sua conta no Twitter, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), se posicionou em relação aos bloqueios nas rodovias do DF e Entorno. “O resultado das urnas deve ser respeitado e o bloqueio das vias públicas é ilegal. Estou acompanhando os movimentos junto às forças de segurança do DF, que estão autorizadas a usar todos os meios legais para resolver o problema e garantir o direito da maioria”, ressaltou o governador.

Mais cedo, a OAB-DF havia enviado um ofício ao governador, pedindo para que ele tomasse providências para desobstruir as vias. A nota foi assinada pelo presidente da OAB-DF, Délio Lins, e pela vice-presidente Lenda Tariana.