Programa doa mais de 450 kg de alimentos para instituição de reabilitação infantil

Centro Especializado em Reabilitação (Instituto CER) recebeu as doações, colhidas em setembro pelo shopping

A manhã desta segunda-feira (31), marcou momentos de muita solidariedade e esperança no Instituto CER – Centro Especializado em Reabilitação de crianças com deficiência. Isso porque o Taguatinga Shopping, por meio do TGS Solidário, doou mais de 450 kg de alimentos para apoiar as famílias e crianças em situação de vulnerabilidade social que são acolhidas pelo local. Marcaram presença na ação o superintendente do Taguatinga Shopping, Marcos Atayde, a gerente de marketing, Maíra Garcia, a gerente controller, Nádia Oliveira, o gerente operacional, André Rodolfo, acompanhados de Melissa Gontijo, Ana Maria Gontijo e do empresário André Kubitscheck.

Durante toda a manhã, a equipe promoveu um café da manhã para entregar as cestas de alimentos e animou a criançada com pintura de rosto e oficina de balões.

Os alimentos foram arrecadados no evento Churrascada TGS, que ocorreu em setembro. “Criar uma rede de solidariedade é algo essencial para nós e para a manutenção dos nossos projetos. Procuramos arrecadar doações em todos os nossos eventos pois acreditamos que, juntos, grandes mudanças podem ser realizadas”, afirma Maíra Garcia.

Fotos: Divulgação

Criado em 2017, o TGS Solidário permeia diversas frentes de ações do Taguatinga Shopping. Movido pela solidariedade e pela missão de transformar vidas, o TGS Solidário acredita que somente todos juntos podem causar, de fato, mudanças no mundo e no local onde vivemos. Em abril de 2019, em parceria com o Transforma Brasil e fazendo parte de uma estratégia nacional, lançou a plataforma de voluntariado e engajamento cívico no Distrito Federal. O projeto incentiva, por meio de uma ferramenta de tecnologia social on-line, que boas ações encontrem voluntários, conectando pessoas a vagas de voluntariado ofertadas pelos projetos sociais de Brasília cadastrados na plataforma. As ações de campanhas e projetos do Taguatinga Shopping e da plataforma somam mais de 1,4 milhões de pessoas impactadas, 62 toneladas de alimentos doados, mais de 8.820 itens arrecadados (entre roupas, kits escolares, produtos de higiene, brinquedos, cobertores, cabelos para perucas, ração, entre outros). Confira ações e outras informações do projeto em https://tgssolidario.com.br/