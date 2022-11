Sejus realizará ações no feriado de Finados, nos cemitérios Campo da Esperança

De sábado, dia 29 de outubro a quarta-feira, dia 2 de novembro, a expectativa é de que cerca de meio milhão de pessoas circulem pelas unidades para homenagear seus entes queridos.

“Nos dias que antecedem o feriado, o funcionamento será normal, de 8h às 18 horas, mas a Sejus sempre cumpre o seu papel social de promover o respeito aos rituais religiosos, para que a população do Distrito Federal se sinta protegida, acolhida e respeitada neste dia tão importante”, comenta o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana. A pasta realizará, no dia 02 de novembro (Feriado de finado) ações em todas as seis unidades de cemitério da Concessionária Campo da Esperança do Distrito Federal.

A abertura dos cemitérios será de 7h ás 19h, excepcionalmente no dia de finados, para que as celebrações de amigos e familiares sejam integralmente respeitadas. Equipes da SEJUS estarão prestando atendimentos em todas as unidades de cemitério do DF, com atendimentos psicológicos e de assistência social, além de atuação da ouvidoria do GDF, que receberá registro de reclamações, denúncias e sugestões pertinentes aos serviços de cemitério e elucidação de dúvidas relacionadas aos serviços cemiteriais e funerários, com atendimento in loco das demandas passíveis de solução imediata.

De acordo com o subsecretário de Assuntos Funerários da Sejus, José Carlos Medeiros de Brito, serão realizados atendimentos psicológicos, ajuda com deslocamento, além de disponibilização de pessoal para tirar dúvidas sobre o serviço do GDF de enterro social, entre outras informações. “Familiares e amigos aproveitam os dias que antecedem o dia de finados e o próprio feriado para enfeitar os túmulos com flores e buquês. O intuito da Sejus é contribuir para que este momento seja respeitado”, diz o gestor. Conforme ele pontua, desde a gestão da antiga secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, em 2020 a Sejus se empenha em realizar esses atendimentos à população.

Conforme traz a pasta, de sábado, dia 29 de outubro a quarta-feira, dia 2 de novembro, a expectativa é de que cerca de meio milhão de pessoas circulem pelas unidades para homenagear seus entes queridos.

Durante a ação, haverá a distribuição de cartilhas, com tira-dúvidas e tabelas de preços dos serviços de cemitério e funerários, além de disponibilização de recursos materiais e humanos para apoio aos visitantes em todas as unidades de cemitério do DF, com disponibilização de 54 banheiros químicos aos usuários. Além disso, também serão disponibilizadas vans, em sistema de rota, para acesso no interior de todas as unidades para o retorno das cerimônias religiosas. No local serão fornecidos bebedouros, com água potável.

As atividades serão realizadas por meio da Subsecretaria de Assuntos Funerários (Suaf), ouvidoria do GDF e demais Subsecretarias. com a colaboração da Ouvidoria e todas as demais subsecretarias. Demais órgãos do Governo do Distrito Federal também estarão atuando, em conjunto, visando a garantir maior segurança aos usuários durante as visitações.