Formatura do Proerd reúne alunos de 11 escolas públicas

Na tarde desta quinta-feira (27), no Ginásio do Cruzeiro, estudantes de 11 escolas públicas se reuniram para celebrar o encerramento das atividades do primeiro semestre de 2024 do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A formatura geral do Proerd, realizada pela PMDF, por meio do Batalhão de Policiamento Escolar (Bpesc), contou com a presença do mascote Daren, o leão, e muita animação dos alunos.

Ao todo, no primeiro semestre, 49 escolas e 5.056 alunos de diversas regiões administrativas do DF foram atendidos pelo programa neste ano. Em Brasília, o Proerd atua desde 1998 e tem como objetivo prevenir o uso de drogas entre crianças e adolescentes, ao ensinar sobre os malefícios do uso de entorpecentes e inibindo a violência no ambiente escolar.

“É um dia de festividade, de integração entre as escolas. O Proerd busca a prevenção ao uso das drogas, mas também traz muito mais que isso”, afirmou a segundo tenente Dieter, coordenadora do Proerd-DF. “Com o programa os alunos desenvolvem habilidades de autoconhecimento e melhores formas de comunicação, inclusive também em relação ao bullying.”

A chefe da Assessoria da Cultura de Paz de Secretaria de Educação do DF (SEE), Ana Beatriz Goldstein, representou a pasta no evento e destacou a importância do Proerd para o desenvolvimento cidadão das crianças. “Agradeço à Secretaria de Segurança Pública e à PMDF pela realização desse programa tão querido e importante para a formação cidadã”, destacou.

O evento contou com muita empolgação dos estudantes. Os alunos das 11 escolas presentes participaram cantando juntamente com os instrutores a música oficial do programa, além de dançarem e interagirem entre si. A estudante Ana Laura, do 5º ano da Escola Classe 12 do Gama, esteve presente e relembrou a participação no Proerd. “Minha experiência foi muito boa, aprendemos coisas que vamos levar para toda a vida”, disse.

Entre as atrações da cerimônia, a cadela Hera, do Batalhão de Cães da Polícia Militar, cativou os estudantes em uma apresentação, mas o destaque ficou por conta da entrada do mascote Daren em uma motocicleta do Bpesc com policiais.

No fim do evento, recheado de música e entusiasmo, os estudantes foram convidados a dançar juntos a música do programa no centro do ginásio, comemorando a formatura no curso e os aprendizados adquiridos no decorrer dele. A SEE celebra a formatura de mais um ciclo do Proerd e reafirma o compromisso com a promoção de uma educação cidadã e com a promoção da cultura de paz nas escolas.

*Com informações da Agência Brasília