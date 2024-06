Esplanada terá trânsito alterado no domingo (30) para competição

Para garantir a segurança dos corredores que irão competir no Circuito das Estações – Etapa Inverno, que ocorrerá neste domingo (30), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) fará intervenções no trânsito nas vias S1, N1 e no acesso ao Eixão Norte, das 6h30 às 11h.

A largada e a chegada da competição serão próximo ao Museu da República, na Esplanada dos Ministérios. Por isso, a via S1 terá três faixas próximas ao canteiro central interditadas no trecho compreendido entre o Museu da República e o Congresso Nacional, onde os atletas vão se deslocar para a via N1, que também terá as três faixas próximas ao canteiro central destinadas a eles.

Rua do Lazer

No domingo (30), será realizada a Rua do Lazer do Guará. Devido ao evento, todos os acessos à Avenida Central do Guará II, entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei, na EQ 31/33, ficarão fechados das 6h às 17h. Além de realizar as interdições na via, as equipes de fiscalização do Detran farão o controle do tráfego nas imediações do evento.

*Com informações da Agência Brasília.