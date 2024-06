FAPs do Centro-Oeste e Capes assinam acordo de cooperação

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) e as unidades da Fundação de Amparo à Pesquisa da Região Centro-Oeste assinaram Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), para execução do Programa Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da região.

O encontro ocorreu na última quinta-feira (27), com a participação da presidente da Capes, Denise Pires de Carvalho, da superintendente científica, tecnológica e de inovação da FAPDF, Renata Vianna, e do coordenador tecnológico e de inovação da fundação, Gilmar dos Santos Marques. Também assinaram o acordo o diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), Márcio de Araújo Pereira, o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), Marcos Arriel, e o diretor técnico-científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), Flávio Teles.

O objetivo é apoiar projetos e formação em recursos humanos para pesquisa, desenvolvimento e inovação sustentáveis, nos eixos de bioeconomia, biotecnologia e biodiversidade, conduzidos por programas de pós-graduação stricto sensu e suas respectivas pró-reitorias localizadas no Centro-Oeste. O valor total do investimento é de R$ 47 milhões pela Capes e contrapartida de R$ 19 milhões das FAPs.

A contrapartida total da FAPDF perfaz o montante de R$ 5 milhões, que serão aplicados em quatro projetos selecionados nos termos do edital. Confira, abaixo, os projetos.

⇒ Desenvolvimento de formulações farmacêuticas e alimentares a partir de matérias-primas do cerrado úteis em doenças crônicas-degenerativas relacionadas à inflammaging (UnB/Faculdade de Ciências da Saúde)

⇒ Explorando novos materiais para o futuro sustentável: infraestrutura multiusuário e formação acadêmica (UnB / Instituto de Física)

⇒ Dengue, zika e chikungunya: educação em saúde no ensino básico para enfrentamento das arboviroses no centro-oeste (Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes/UnDF)

⇒ Prospecção e desenvolvimento de biodefensivos e bioinsumos para o controle de insetos-praga e patógenos da cultura da soja na Região Centro-Oeste (UCB/mestrado e doutorado em ciências genômicas e biotecnologia).

*Com informações da Agência Brasília