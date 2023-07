Foragido que matou desafeto com 45 facadas é preso

Victor Hugo e Estevão discutiam sobre uma dívida de drogas quando o criminoso assassinou a vítima com 45 golpes de faca

Um homem condenado pelo homicídio do desafeto com 45 facadas que estava foragido foi preso nessa terça-feira (04). O crime ocorreu em 2021 no Gama.

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Victor Hugo Marques da Silva foi condenado a 12 anos pelo homicídio de Estevão Nunes Machado Nazaré.

Ainda de acordo com o MPDFT, Victor Hugo e Estevão discutiam sobre uma dívida de drogas quando o criminoso assassinou a vítima com 45 golpes de faca.