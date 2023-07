Dupla é condenada por tentativa de homicídio por dívida de drogas

No local, ao entregar o celular, Geovanne atirou na cabeça do homem. Mesmo ferido, ele foi socorrido e se recuperou

Dois homens foram condenados por tentativa de homicídio em 2021, no Gama. As penas foram fixadas em 5 anos e 4 meses e 5 anos e 6 meses em regime semiaberto, além da indenização de R$ 3 mil por danos morais.

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Geovanne Azevedo da Gama e de Humberto Evangelista de Almeida teriam abordado a vítima na rua para cobrar a dívida. A vítima, então, combinou em entregar o celular para quitar o valor e que os agressores devolveriam o que sobrasse.

Mais tarde naquele mesmo dia, os criminosos voltaram a abordar a vítima e o levaram para uma área verde. No local, ao entregar o celular, Geovanne atirou na cabeça do homem. Mesmo ferido, ele foi socorrido e se recuperou.

No julgamento, o conselho de sentença, formado por sete jurados, reconheceu as duas qualificadoras descritas pelo Ministério Público na denúncia, de que o crime foi praticado por motivo torpe, pois os acusados tentaram matar a vítima por conta de uma dívida relacionada a drogas. E também de que foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que acompanhou os denunciados até o local do crime sem desconfiar que pretendiam matá-la.

O Ministério Público já apresentou recurso objetivando o aumento da pena aplicada aos réus e do valor dos danos morais. O réu Humberto poderá recorrer da sentença em liberdade. Já o denunciado Geovanne estava preso preventivamente e teve a prisão mantida pela juíza na sentença. “O fato é dotado de gravidade concreta. Foi cometido em via pública, próximo a local comercial e residencial e por meio de arma de fogo, a qual Geovane disse em seu interrogatório estar portando em local público onde havia diversas pessoas, o que reforça os indicativos de sua periculosidade para o meio social”, registrou o magistrado.