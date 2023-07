Defensoria Pública registra mais de 38 mil ligações desde a criação do Disque Defensoria 129

Núcleo comemora dois anos nesta quarta-feira (5/7), com mais de 235 mil atendimentos realizados. Iniciativa surgiu durante a pandemia para facilitar a vida da população

A Central de Relacionamento com os Cidadãos da Defensoria Pública do Distrito Federal (CRC/DPDF) registrou mais de 38 mil ligações desde a criação do Disque Defensoria 129, em março de 2023. O número permite aos cidadãos que estão no Distrito Federal receber orientações e encaminhamentos da DPDF sem qualquer tipo de custo. Além disso, o canal oferece um ramal exclusivo direcionado às mulheres vítimas de violência doméstica.

Nesta quarta-feira (5/7), a CRC completa dois anos com mais de 235 mil atendimentos. Criado durante a pandemia de Covid-19, o Núcleo de Assistência Jurídica (NAJ) facilita a vida da população que deseja receber atendimento da Defensoria Pública, aumentando a eficiência das atividades desenvolvidas pela instituição.

Para o Defensor Público Geral, Celestino Chupel, a implementação da ligação gratuita e do ramal exclusivo para atender vítimas de violência doméstica é um avanço significativo para o acesso à justiça e o fortalecimento do sistema de assistência jurídica gratuita. “Essa iniciativa demonstra um compromisso sólido de garantir que todos os cidadãos tenham acesso igualitário aos serviços jurídicos, independentemente de sua situação financeira”, justificou.

“Com a criação da CRC e do Disque Defensoria 129, quem deseja entrar em contato com a Defensoria Pública do DF não precisa mais se deslocar e comparecer até um dos núcleos para tirar suas dúvidas e receber orientação jurídica. Assim, o assistido evita a perda de tempo e de recursos econômicos, sem que isso comprometa a qualidade e a agilidade dos serviços prestados”, explicou a Defensora Pública e chefe da CRC, Thaís Costa.

A equipe da CRC passa por constantes aperfeiçoamentos, por meio de capacitações e cursos, para melhorar cada vez mais a prestação de serviços à população em situação de vulnerabilidade.

Disque Defensoria 129

O número 129 conta com quatro ramais, para atendimentos em diferentes áreas. O dígito 1 é direcionado para casos de competência da Defensoria Pública da União (DPU). O 2 destina-se ao atendimento e ao acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica.

“É fundamental contarmos com esse atendimento especializado, que é realizado por mulheres, com o objetivo de oferecer maiores esclarecimentos acerca da rede proteção do DF às vítimas de violência doméstica e informá-las sobre os seus direitos, canais denúncias e delegacias especializadas”, destacou Thaís.

O ramal 3 redireciona a ligação ao Núcleo de Execuções Penais (NEP) da DPDF. O dígito 4, por sua vez, recebe, acolhe e orienta demandas sobre todos os outros assuntos não abarcados pelos ramais anteriores.

É importante lembrar que o número 129 está disponível de forma gratuita apenas para ligações realizadas no Distrito Federal. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Pessoas de outros estados podem entrar em contato com a CRC por meio do número (61) 2196-4300.

