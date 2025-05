Núcleo da Saúde passa a funcionar em novo endereço a partir de segunda-feira (19)

O Núcleo de Assistência Jurídica (NAJ) de Defesa da Saúde da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) passará a funcionar no Nuclão da instituição, localizado no Setor Comercial Norte, Quadra 1, Lote G, Ed. Rossi Esplanada Business, loja 1 — próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Os atendimentos serão prestados de segunda a sexta-feira (dias úteis), das 8h às 17h, conforme o cronograma abaixo.

→ Das 8h às 12h30: atendimentos iniciais

Por ordem de chegada e mediante distribuição de senhas, a partir das 8h. Não há necessidade de agendamento prévio.

→ Das 12h30 às 17h: mediante agendamento prévio, por meio da Central de Relacionamento com os Cidadãos (CRC), pelo número 129 ou pelo telefone (61) 98143-2830.

*Com informações da DPDF