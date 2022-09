Foragido da Justiça que cometeu feminicídio no DF é localizado e preso em Aracruz (ES)

Um homem foragido da Justiça do DF e apontado como o autor do feminicídio contra a sua ex-companheira foi localizado e preso em Aracruz (ES)

As equipes da DEAM e DHPP localizaram o suspeito de 38 anos, em uma empresa do município capixaba, após mandado de prisão expedido pela Justiça do DF.

O crime ocorreu no dia 3 de outubro de 2021, em Santa Maria. O filho da vítima encontrou o corpo da mãe no apartamento onde ela morava.

Após a prisão, o homem foi submetido aos procedimentos legais e recolhido ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA), de onde será recambiado para o sistema prisional do DF.