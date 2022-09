Ibaneis e Flávia Arruda pedem união a eleitores na reta final da campanha

Candidatos a governador e a Senadora da chapa Unidos pelo DF estiveram juntos nesta segunda-feira (19) para pedir votos a apoiadores

O governador Ibaneis Rocha (MDB) participou de um evento com milhares de apoiadores da candidata ao Senado Flávia Arruda (PL), no Setor de Clubes Sul, na noite desta segunda-feira (19). Juntos, os candidatos da coligação Unidos pelo DF pediu que os eleitores não meçam esforços na reta final da campanha.

“Conseguimos trazer alegria e emoção para uma campanha eleitoral. Fizemos isso porque esse grupo é unido e sabe o que é o melhor pelo DF. É um grupo que quer a regularização fundiária, que conseguiu unir forças para melhorar a vida das pessoas do DF. Tenho pedido a todas as pessoas que votem na Flávia Arruda. Ela sabe o que faz e faz porque ama Brasília e quer, cada dia mais, que nossas cidades se desenvolvam e melhorem”, disse Ibaneis Rocha.

Ao lado do marido José Roberto Arruda (PL), Flávia Arruda pediu a união de esforços na reta final da campanha para que a coligação saia vitoriosa nas eleições em 2 de outubro. “Todo mundo pode disputar a eleição, mas ninguém pode tirar a nossa história e nosso trabalho pela cidade. Hoje agradecemos por tudo o que vocês fazem por nós e pedimos que vocês façam o que sabem de melhor, que é pedir voto”, discursou Flávia Arruda.

A candidata também reforçou o pedido de voto a Ibaneis Rocha. “Governador, seja o nosso representante que já tem sido e que as pessoas merecem, para liderar e dar mais oportunidade a essas pessoas. Estamos juntos com você nessa luta”, finalizou.

Encontro com religiosos

Na sequência, Ibaneis se reuniu com milhares de fiéis da igreja Sara Nossa Terra, no Sudoeste. O governador foi recebido pelo Bispo Robson Rodovalho e a esposa Bispa Lúcia Rodovalho.

Aos presentes, o chefe do Executivo reforçou o prazer de conduzir a capital. “Trabalhar pelo DF é muito gratificante. Estamos fazendo o trabalho da melhor forma possível. É uma alegria estar com o Bispo Rodovalho aqui nessa noite e também com vocês. A gente trabalha pelo DF porque acreditamos nessa cidade.