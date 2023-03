Foragido da Justiça é preso furtando combustível em Ceilândia

O homem foi preso furanto um caminhão-tanque

Policiais militares do Distrito Federal (PMDF) prenderam um foragido da Justiça enquanto ele furtava gasolina na QNN 11 em Ceilândia, às 23h desta terça-feira (22).

O suspeito foi surpreendido enquanto retirava as tampas da saída de combustível de um caminhão-tanque da Petrobrás.



Os policiais abordaram o suspeito, chamaram o proprietário do caminhão e conduziram as partes para a 15ª DP. Na delegacia foi constatado que existia um mandado de prisão em desfavor do suspeito e que havia outros 14 mandados emitidos contra ele expirados.