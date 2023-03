Três armas são apreendidas no DF na noite dessa terça-feira (21)

As abordagens policiais aconteceram no Riacho Fundo e em Ceilândia

Policiais militares do Distrito Federal (PMDF) apreenderam três armas de fogo no início da noite dessa terça-feira (21) após abordagens no Riacho Fundo e em Ceilândia.

Uma mulher acionou a polícia após seu companheiro disparar contra ela, na Chácara 94 do Setor Habitacional Por do Sol em Ceilândia, às 18h. O homem foi detido e a espingarda com uma munição deflagrada e outra intacta apreendida. O suspeito foi autuado por disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo e tentativa de feminicídio. Ninguém foi ferido.

Também na Ceilândia, policiais abordaram um veículo com restrição de furto na QNM 06, às 21h. Os policiais desconfiaram de uma VW/Kombi ostentando a placa de um GM/Corsa. Porções de maconha, um revólver calibre 38 com uma munição e uma balança de precisão foram encontrados pelos policiais dentro do carro.

Um homem foi detido por volta das 21h na QN 01 do Riacho Fundo pelos policiais militares da Rotam. Durante a abordagem foi encontrado um revólver calibre 38, sem numeração aparente.