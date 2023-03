Primeiro BL Game brasileiro está com uma campanha de financiamento coletivo

Para incentivar a doação para a campanha, os doadores ganham algumas recompensas, como por exemplo ingressos para ver filmes no Cine Drive-In

Amanda Karolyne

O BL Game Escola Para Garotos Bonitos, está com uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. O jogo conta com pessoas do Brasil inteiro na equipe, incluindo um representante de Brasília, Toro Okiyama, responsável pelo roteiro. Para incentivar a doação para a campanha, os doadores ganham algumas recompensas, como por exemplo ingressos para ver filmes no Cine Drive-In.

O Escola Para Garotos Bonitos é baseado num tipo de jogo bem popular no Japão, o visual novel é um estilo de jogo que se assemelha a um livro, um romance visual. “A diferença é que além de acompanhar, você vai poder participar da historia”, conta Toro Okiyama (do canal do YouTube Toro ASMR), responsável pelo roteiro do jogo. E nesta categoria de jogos, existe o BL Game, isto é, Boy’s Love Game, com títulos que apresentam narrativas centradas no relacionamento entre rapazes. O Escola para Garotos Bonitos se encontra nesta categoria, e é o primeiro deste tipo de jogo, feito no Brasil.

Nenhum jogo nacional com a temática do Escola Para Garotos foi encontrado ainda no Brasil. A representatividade de ter histórias de amor entre garotos é importante dentro de uma indústria que está se popularizando tanto no Brasil, que é a indústria dos jogos. Segundo Toro, a indústria de jogos no Brasil tem muitos estúdios com muito talento e muita produção, só que nessa categoria de BL Game, eles pesquisaram e não encontraram nenhum jogo nacional com essa temática. “A importancia do projeto, não é so o pioneirismo, mas tambem, ser uma forma de representatividade para que os garotos possam ter acesso a um jogo com uma historia de amor que não seja heteronormativa”.

O jogo conta a história de Junpei, depois que o pai o matricula em um internato com muitas regras, a Escola Para Garotos Bonitos. Lá, ele vai conhecer uma série de jovens com muitos segredos. Além dele, Yuki, um amigo de infância apaixonado por Junpei, que não estuda na mesma escola que ele mais, investiga os motivos que levaram Junpei a ser transferido para a escola.

Ele explica que o roteiro revela o relacionamento de dois amigos que percebem, de forma natural, o que sentem um pelo outro. A Escola Para Garotos Bonitos mistura amor, drama e mistérios em sua trama. Além de tomar algumas decisões, o jogador também poderá aproveitar alguns minigames no meio da jornada. O game conta com a programação da empresa Hummingbird View Studio, comandada por David Brasil.

Toro descreve o porquê de o jogo ser chamado Escola Para Garotos Bonitos. Porque assim como o filósofo grego Platão defendia que a beleza está relacionada à perfeição, o internato do jogo acredita que a beleza está associada à ideia platônica de perfeição, algo que todos devemos buscar em nossas vidas por meio da educação e das boas ações. “Por isso é uma beleza que não está relacionada com os padrões estéticos que podem ser vistos pelos olhos”. Ele conta que se o Escola Para Garotos der certo, ele já tem planos para outros jogos e em outras categorias, além do visual novel.

As recompensas de quem contribuir para a campanha

Algumas recompensas são exclusivas para Brasília. É o caso da Kawaii Pan, empresa especializada em lanches divertidos comandada pela chef Evelyne Ofugi. Para os 20 primeiros apoiadores que doarem R$ 15, ela disponibilizou apostilas com uma cobiçada receita de biscoitos de aveia e mel. A publicação online conta com o passo-a-passo e ensina como fazer a modelagem da massa no formato de tartaruga. Outra recompensa da Kawaii Pan é uma caixinha com biscoitos amanteigados e de chocolate que vem acompanhada de um bottom com ilustração de algum personagem do jogo.

Quem apoiar R$ 30 também ganha uma cortesia para ver um filme no Cine Drive-in, outro apoiador do jogo. E especialmente para os otakus, ainda é possível levar para casa uma camiseta com estampa de anime da Ronin Store (para apoiadores a partir de R$ 60).

A Macondo Studio, marca brasiliense, participa com a recompensa de um caderno para aquarelas com 80 páginas. A capa é feita em tecido com detalhe bordado à mão. Valor: R$ 200.

As recompensas exclusivas para Brasília devem ser retiradas diretamente com os parceiros no final da campanha.

Saiba mais: O game Escola para Garotos Bonitos terá um espaço no aguardado Anime Summit, evento que acontece de 23 a 25 de junho, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Na ocasião, o público poderá conhecer melhor o jogo, além de ter boas surpresas. Mais informações no Instagram @toroasmr

Serviço

BL Game Escola Para Garotos Bonitos

Site oficial: http://www.garotosbonitos.com.br

Baixe a demo: https://play.google.com/store/apps/details?id=hbvs.egb