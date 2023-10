Flanelinha é preso após riscar carro em estacionamento do Gilberto Salomão

O homem agia como o “verdadeiro dono do estacionamento”. Com ele, foram apreendidas a ferramenta utilizada para riscar o veículo e uma faca

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (25/10), um flanelinha de 54 anos, pelo crime de extorsão no Lago Sul. O homem riscou um veículo que estava no estacionamento do Gilberto Salomão.

De acordo com a PCDF, a vítima ao estar o carro no Gilberto Salomão, se deparou com o flanelinha que ofereceu serviços de lavagem de carro, porém ela negou a lavagem. Diante da negativa o homem riscou o veículo nas laterais e na traseira com uma chave de fenda.

A 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), investigou o caso e teve acesso a imagens de câmeras de segurança no local. Nas imagens é possível ver o suspeito se aproximar do veículo e riscá-lo com a ferramenta. A polícia apurou também, que já havia denuncia anônima contra o flanelinha no mesmo local.

“Nas investigações de campo, apurou-se que ele agia como verdadeiro dono da rua, impedindo que motoristas que não contratassem seu serviço de lavagem, estacionassem no local.”, afirma o Delegado Maurício Iacozzilli.

Com o suspeito foram encontradas a chave de fenda utilizada para danificar o veículo e uma faca. Ele foi autuado em flagrante por extorsão e encaminhado à Carceragem da PCDF à disposição do Poder Judiciário.

Disque Denuncia

A PCDF reforça a importância das denúncias pelo 197 e registro de ocorrências policiais, a fim de que estes extorsionários possam ser identificados e presos.