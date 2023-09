Fiscalização autuou 267 motoristas alcoolizados no fim de semana

Durante as ações no fim de semana, os agentes de fiscalização autuaram ainda 130 motoristas por falta do uso do cinto de segurança

Entre sexta-feira (22) e a madrugada desta segunda-feira (25), o Departamento de Trânsito (Detran-DF) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) autuaram 267 motoristas alcoolizados. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a infração é gravíssima, com multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano. Em caso de reincidência no período de até 12 meses, o valor da multa é em dobro.

Durante as ações no fim de semana, os agentes de fiscalização autuaram ainda 130 motoristas por falta do uso do cinto de segurança, 57 por dirigir sem CNH, 29 por conduzir veículo com escapamento irregular e 16 por disputar corrida ou exibir manobras perigosas. Outro destaque foi o registro de 177 motoristas conduzindo veículo sem o licenciamento.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar com o veículo não licenciado é considerado infração gravíssima e resulta em sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), recolhimento do veículo e multa de R$ 293,47.

Licenciamento 2023

O Detran-DF definiu o calendário de renovação do licenciamento anual dos veículos 2023. A exigência do documento ocorrerá a partir do 1º dia de cada mês, a começar de outubro, conforme o final da placa. O prazo para a renovação dos veículos com placas final 1 e 2 termina no dia 30 de setembro. A partir de 1° de outubro, para a circulação desses veículos será necessário o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio digital (CRLV-e) 2023.

Confira o prazo para a renovação do licenciamento anual dos veículos no Distrito Federal

– Finais da placa 1 e 2: prazo final para renovação até 30 de setembro

– Finais da placa 3, 4 e 5: prazo final para renovação até 31 de outubro

– Finais da placa 6, 7 e 8: prazo final para renovação até 30 de novembro

– Finais da placa 9 e 0: prazo final para renovação até 31 de dezembro

As informações são da Agência Brasília