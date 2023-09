Hmib terá Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais para Vacinação

O funcionamento será de livre demanda, desde que apresentado o relatório médico indicando a condição clínica do paciente

O Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) ganhará um Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie) para vacinação. A medida, aprovada em colegiado da Secretaria de Saúde (SES-DF) e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (25), é destinada ao atendimento de pacientes portadores de quadros clínicos especiais.

O espaço irá concentrar os atendimentos a esse público e se diferencia das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) por ter o ambiente controlado a pessoas com alergias ou imunidade baixa, e por oferecer pronta resposta no caso de reações adversas. O funcionamento será de livre demanda, desde que apresentado o relatório médico indicando a condição clínica do paciente.

A implantação de um Crie único no DF visa a qualidade e a universalidade da assistência em relação à esfera da imunização, fato que tem relevância para melhoria do sistema de saúde do território. O centro garante, ainda, a equidade do acesso aos indivíduos mais vulneráveis e que não estejam contemplados nas estratégias de campanha e rotina de vacinação ofertadas pelas UBSs.

Além disso, o espaço poderá se tornar fonte de consulta aos profissionais de saúde, que, na rotina de trabalho, precisam referenciar pessoas a esses centros de forma adequada, assegurando os mecanismos necessários para investigação, acompanhamento e elucidação dos casos de efeitos adversos graves e/ou inusitados associados supostamente às aplicações de imunobiológicos.

Atualmente, o DF tem seis salas de imunização em unidades de saúde que oferecem a administração dos imunobiológicos especiais. Com a implementação do Crie no Hmib, elas deixarão de existir, mas o acesso será ampliado, conforme explica a gerente de Rede de Frio da SES-DF, Tereza Luiza Pereira. “O novo centro atenderá apenas pacientes especiais, que precisam de um calendário específico. Iremos estabelecer um novo fluxo com a Atenção Primária à Saúde [APS] para dar assistência somente aos casos específicos e de maior complexidade.”

O Crie é voltado a pacientes com condições especiais não estáveis ou extremamente alérgicos que precisam tomar vacina em ambiente hospitalar. Se o usuário estiver estável, com a situação controlada, não precisará tomar o medicamento no centro, que irá encaminhar a vacina para a UBS de referência do paciente.

Olhar individualizado

Pessoas portadoras de imunodeficiência congênita, transplantados, soropositivos para o HIV, cardiopatas, alérgicos, entre outros, são suscetíveis a infecções graves e podem apresentar respostas menos eficientes às vacinas, necessitando de diferentes esquemas de imunização. Com isso, o centro de referência terá equipe técnica mínima de médico, enfermeiro e técnico/auxiliar de enfermagem, devidamente habilitados para desenvolver as atividades de vacinação.

Para a gerente da Rede de Frio da SES-DF, o Crie é extremamente importante por oferecer um olhar e condutas individualizados às pessoas que possuem condições clínicas especiais. “Por conta dessa condição, às vezes, elas não conseguem tomar a vacina na UBS ou não encontram o tipo específico que precisam.”

O Crie também realizará avaliações de efeitos colaterais supostamente atribuídos à imunização. “Se alguém tomou uma vacina na UBS e teve um evento grave, como hospitalização, precisa passar por uma consulta e análise para saber se foi de fato o imunizante que causou a situação. Em caso positivo, o centro irá procurar uma vacina feita com outro componente”, complementa Pereira.

A oferta desse tipo de serviço permite que pacientes especiais fiquem com esquemas em dia e tenham o acesso a vacinas que necessitem. Usuários que apresentarem eventos graves também poderão contar com o redirecionamento adequado a cada caso.

Diretora do Hmib, Marina Araújo explica que o Crie reforçará o status do hospital como unidade de referência distrital. “O centro é mais um serviço que amplia essa característica tão fundamental desta unidade: ofertar serviços de qualidade e de referência trazendo um foco especial no cuidado e na humanização”, afirma.

Crie

Neste ano, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) completa 50 anos de existência, consolidado como uma das referências mais exitosas em vacinação no mundo. É ainda em 2023 que se comemora os 31 anos da instalação dos primeiros centros no país.

Criado no ano 2000 por meio da Portaria 464, os mais de 40 centros de referência espalhados pelo Brasil têm o objetivo de beneficiar uma parcela especial da população brasileira que, por motivos biológicos, é impedida de usufruir dos imunobiológicos disponíveis na rede pública ou necessita de outros imunizantes específicos.

As informações são da Agência Brasília