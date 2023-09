GDF autoriza segunda etapa de obras em Ponte Honestino Guimarães

A reforma consiste na adição de cabos de protensão – técnica para aumentar a resistência do concreto – e reforço complementar em fibra de carbono

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), autorizou, recentemente, a realização da segunda etapa das obras da Ponte Honestino Guimarães, que liga o Setor de Clubes Sul ao Pontão do Lago Sul. A obra, que custará cerca de R$ 7,7 milhões, trará mais segurança ao local.

A reforma consiste na adição de cabos de protensão – técnica para aumentar a resistência do concreto – e reforço complementar em fibra de carbono. “Nós vamos fazer o reforço estrutural da ponte. É uma ponte com [quase] 60 anos, ela precisa de cuidado com sua estrutura, isso é feito por baixo. Estamos iniciando a parte do reforço estrutural”, explicou o presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), Fernando Leite. A empresa será responsável pela coordenação da obra.

O governador Ibaneis Rocha destacou o papel da Novacap que está à frente de diversas obras do Distrito Federal. “Quem cuida da cidade sabe da importância de uma empresa do nível da Novacap. Então, tudo que nós vemos na cidade hoje: os jardins, as calçadas e todo o cuidado que existe com a cidade é feito exatamente pela Novacap. E sem contar com as grandes obras”, avaliou.

Primeira etapa

Entre o segundo semestre de 2021 e agosto deste ano, a Ponte Honestino Guimarães passou pela primeira etapa das obras. Na ocasião, foram reforçadas as estruturas, modernizada a iluminação, reformadas e construídas passarelas de pedestres e ciclistas, recuperadas as fissuras e corrosão, remodelados os passeios de pedestres e guarda-corpos, criado um acesso a cabeceira do Lago Sul e construído um píer junto ao lago.

“A primeira etapa da entrega da Ponte Honestino Guimarães foi importante, porque ela cuidou do tabuleiro da ponte, que estava cheio de fissuras. Nós fizemos as passarelas com todo cuidado, porque é uma obra tombada. Foi um trabalho de restauro”, destacou o presidente da Novacap.

Além disso, as três faixas de rolamento passaram por fresagem, recapeamento asfáltico, demarcação de faixas horizontais e instalação de tachões. Após um período de interdições devido aos trabalhos, atualmente, a ponte está liberada para o fluxo de veículos.

A Ponte Honestino Guimarães é uma das quatro que passam sobre o Lago Paranoá. A reforma iniciada nesta gestão foi a primeira em grandes proporções desde a inauguração do local, em 1976. Os trabalhos foram iniciados no segundo semestre de 2021, sob a coordenação da Novacap, com investimento de R$ 13,7 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília