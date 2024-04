Fim de semana tem vacinação e tendas de atendimento a pacientes com dengue

Neste sábado (27), quem precisa colocar a caderneta de vacinação em dia poderá ser atendido em 18 locais diferentes. Equipes da Secretaria de Saúde (SES-DF) atuam em 15 unidades básicas de saúde (UBSs) e em ações externas da pasta, no Shopping Popular de Ceilândia, Administração Regional de Planaltina e Centro de Ensino Fundamental 3 de Sobradinho.

O atendimento será voltado a todas as faixas etárias, seguindo o calendário de vacinação e os públicos prioritários das campanhas de dengue e de gripe (influenza). A lista completa dos locais, com endereços, horários e vacinas disponíveis em cada ponto está disponível no site da pasta. Orienta-se levar documento de identificação e os registros de vacinas recebidas anteriormente. Não haverá vacinação no domingo (28).

Atendimento para dengue

Quem estiver com sintomas de dengue também terá várias opções de atendimento ao longo do fim de semana. As tendas de acolhimento localizadas no Guará, no Gama e no Paranoá funcionam 24 horas, de forma ininterrupta, inclusive aos domingo. Já as unidades de Planaltina, Ceilândia, Taguatinga, Vicente Pires, Samambaia e Plano Piloto atendem das 7h às 19h, diariamente. A lista completa com horários e endereços também está disponível no site da secretaria.

Além disso, a população do DF tem à disposição UBSs com horário ampliado no fim de semana. Já as unidades de pronto atendimento (UPAs) e os hospitais mantêm assistência 24h.

*Com informações da Agência Brasília.