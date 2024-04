Tenda de acolhimento a pacientes com dengue chega ao Varjão neste sábado (27)

Os moradores do Varjão poderão contar com uma tenda de acolhimento a pacientes que apresentem sintomas de dengue, a partir deste sábado (27). A tenda é mais uma das 11 disponibilizadas à população da capital federal e ficará localizada no estacionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 da região.

Até o momento, as tendas já inauguradas – Guará, Gama, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Ceilândia e Taguatinga – garantiram atendimento a 7,5 mil pessoas. As três primeiras atendem 24 horas e foram as primeiras entregues pelo governo.

Com o objetivo de acelerar o atendimento, desafogando as portas de emergência e urgência dos hospitais, as tendas oferecem triagem, consultórios, farmácias, sala de hidratação, além de uma área de descanso aos funcionários.

O local irá atender diariamente, das 7h às 19h, e possui uma equipe composta de um coordenador, médicos, enfermeiro, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório, especialista em laboratório (biomédico ou farmacêutico bioquímico), servidores da área administrativa, farmacêuticos, além de pessoal de limpeza e de segurança.

Serviço

Nova tenda de acolhimento no Varjão

Data: 27 de abril (Sábado)

Horário: 8h

Local: Estacionamento da UBS1 (Varjão Q 5 – Lago Norte, Brasília – DF)

*Com informações da Agência Brasília.