Filhotes de onça do zoo tem nome escolhido

Com nomes inspirados em dois pesquisadores norte-americanos, as oncinhas adotadas pelo Zoo de Brasília finalmente ganham nomes: Peter e George. Após 24 horas de votação pelas redes sociais e 7.682 votos, os ganhadores receberam, juntos, 3.517 votos.

George Schaller é um zoólogo americano que estudava a vida selvagem e, atualmente, é vice-presidente da Panthera Corporation, que atua na conservação de felinos no mundo. Já Peter Crawshaw foi aprendiz de Schaller e pioneiro no estudo de onças-pintadas no Brasil.

Peter nasceu no estado de São Paulo e foi o nome mais importante no país na conservação das onças, tendo morrido em 2021 de covid-19.

Os animais chegaram ao Zoo de Brasília após receberem a recomendação do programa de conservação da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

George e Peter estão em um recinto fora da área de visitação. Mas o público pode acompanhar os bichinhos por meio das redes sociais do Zoo.

Confira o resultado da votação:

Animal 1 – George: 1765 votos

Tigo: 1230 votos

Piloto: 293 votos

Capiango: 541 votos

Animal 2 – Peter: 1752 votos

Charlie: 1087 votos

João: 383 votos

Jaguar: 631 votos

As informações são da Agência Brasília