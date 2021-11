Ex-deputada Sandra Faraj se filiará ao PSL e deve concorrer à CLDF

O partido está focado na participação ativa de mulheres e jovens na política da capital com o objetivo de fortalecer a democracia

Na tarde desta terça-feira (09), a assessoria da ex-deputada Sandra Faraj anunciou a filiação ao Partido Social Liberal. Ainda foi anunciado a tentativa de reeleição para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

“Com mais de 8 mil votos na última eleição, Sandra pretende concorrer novamente para a Câmara Legislativa e será um reforço de peso para o futuro partido: União Brasil”, escreveu.

Segundo a nota, o partido está focado na participação ativa de mulheres e jovens na política da capital com o objetivo de fortalecer a democracia.

Além disso, ao lado do PSL, Faraj poderá contar com um extenso fundo partidário e bom tempo de propaganda na televisão durante a campanha para as eleições de 2022.