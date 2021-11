Campeonato de futebol Taça das Favelas acontece em 2021

O campeonato de futebol masculino e feminino promove visibilidade para jovens das periferias, favelas e comunidades do DF

Luciana Costa

O campeonato Taça das Favelas busca dar oportunidade no futebol aos jovens talentos das periferias e comunidades, realizado pela Central Única das Favelas do Distrito Federal (CUFA-DF) em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF (SELDF). Na 4ª edição, os jogos acontecem entre os meses de novembro e dezembro deste ano no campo de futebol do Sesi Taguatinga, os adolescentes de 14 a 17 anos foram organizados em 48 times, sendo 32 masculinos e 16 femininos.



Por estar presente em várias capitais do Brasil, o Taça das Favelas é considerado o maior campeonato de futebol de favelas do mundo. O projeto tem como objetivo promover a igualdade social e possibilitar a democratização do esporte, com incentivo à identidade nacional, traz visibilidade e empoderamento para garotos e garotas apaixonados pelo futebol.



O presidente da CUFA-DF, Bruno Kesseler, acredita no impacto positivo do futebol na vida dos adolescentes. “A Taça das Favelas vai muito além de um campeonato, o que pretendemos com esse projeto é possibilitar a democratização do esporte, trazendo saúde, identidade nacional e principalmente, empoderamento para esses garotos e garotas que sonham em entrar para esse mercado. Sabemos que o futebol é uma paixão nacional, por isso, sabemos a capacidade de mobilização que esse esporte tem na vida de muitos jovens”, afirma ele.



Mais mil jovens participantes desta edição foram selecionados por “peneiras”, realizadas de 28/10 a 02/11, em diversas RAs do DF e Cidades do Entorno. No total, são de 32 regiões administrativas mais carentes do DF e do Entorno, como por exemplo, Sol Nascente, Vila Telebrasília e Águas Lindas (GO), cada um dos 32 times representa sua localidade.



O lançamento do Taça das Favelas 2021 aconteceu na noite da segunda-feira (08/11) no Congresso Técnico, que orientou o público sobre a dinâmica, regras e formatos da competição, também contou a participação dos jovens em apresentação de dança. Durante o evento, foi realizado os sorteios dos jogos que irão compor a primeira fase do campeonato (confira os confrontos iniciais na imagem).



Devido à pandemia da Covid-19, o campeonato deixou de acontecer em 2020. Na última edição de 2019, além dos jogos acirrados, o Taça das Favelas proporcionou atividades motivacionais, como palestras e workshops, para os 800 atletas reunidos no Museu Nacional da República.



Em 2021, mesmo com o avanço da vacinação no DF, a organização do evento optou por não liberar as arquibancadas ao público, como medida de prevenção da Covid-19, mas estudam a possibilidade da entrada de torcedores na final. Além disso, a CUFA-DF afirma, por meio de sua assessoria, que “reduzimos o número do público presente, orientando a equipe técnica e os jogadores sobre os protocolos de segurança, que devem ser seguidos, e teremos a participação do público virtualmente por meio das transmissões ao vivo dos jogos”. Para assistir, a transmissão ao vivo dos jogos estará disponível pelo Instagram @tacabsb e no canal do YouTube da CUFA-DF.

Programação completa Taça das Favelas 2021:

• 13/nov: Abertura dos jogos, ao vivo pelo canal da Cufa DF

• 13 e 14/nov: Fase 1 – jogos masculinos e femininos

• 20 e 21/nov: Fase 1 – jogos masculinos e femininos

• 20 e 21/nov: Fase 1 – jogos masculinos

• 04/dez: Oitavas de final (masculino) e quartas de final (feminino)

• 05/dez: Oitavas de final masculino

• 11/dez: Quartas de final masculino

• 12/dez: Semifinal masculino e feminino

• 18/dez: Final masculino e feminino