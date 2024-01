Filhote de tamanduá-mirim recebe o nome de Amendoim

As sugestões apresentadas pelos biólogos e tratadores do zoológico foram Amendoim, Pingo, Isaac e Gentil

Com 1.694 votos dos visitantes do Zoológico de Brasília, o nome escolhido para o novo membro da família de tamanduás-mirins será Amendoim.

A votação foi feita em 24 horas, com opções de nomes escolhidos pela equipe de biólogos e tratadores do zoo. As sugestões apresentadas foram Amendoim, Pingo, Isaac e Gentil. Os visitantes expressaram suas preferências nas redes sociais do Zoológico.

Ao final do período de votação, Amendoim emergiu como o favorito. “Nós agradecemos a participação de todos na enquete”, disse o diretor-presidente da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB), Wallison Couto. “A votação para o nome do filhote de tamanduá-mirim é apenas uma das muitas maneiras pelas quais o zoológico busca envolver a comunidade e compartilhar sua missão de conservação”.

O pequeno Amendoim, agora oficialmente batizado pela comunidade, continuará sendo uma das principais atrações do Zoológico de Brasília, enquanto cresce e se desenvolve sob os cuidados dedicados da equipe de especialistas.

As informações são da Agência Brasília