Edital do DF Inova Tech tem mais de mil vagas em cursos gratuitos

Objetivo é formar mão de obra em áreas tecnológicas para atender às novas demandas do mercado

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF) e a Fundação de Apoio à Pesquisa do DF (FAPDF), em convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF), abriram, nesta quarta-feira (24), 1.063 vagas em cursos gratuitos por meio do programa DF Inova Tech.

As aulas serão ministradas pelo Senai-DF nas escolas do Gama, do Setor de Indústrias Gráficas (SIG), de Sobradinho e de Taguatinga, nos turnos matutino, vespertino e noturno, em áreas como construção, energias renováveis, gestão e tecnologia da informação (TI, que oferece dois cursos inéditos: Microsoft Azure – introdução à inteligência artificial e Programação em Python).

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Reisman, os cursos são uma oportunidade ímpar para aprender ou se atualizar em vertentes estratégicas e que possuem grande demanda de mão de obra. “A inteligência artificial e a programação são áreas que estão se desenvolvendo rapidamente e estão, cada vez mais, presentes em nosso dia a dia. Consequentemente, esse é um mercado que oferece várias oportunidades profissionais. Os alunos que participarão dos cursos do Inova Tech concluirão o programa já com grandes chances de inserção no mercado de trabalho”, avalia.

São 511 vagas em cursos de qualificação, 512 em cursos de aperfeiçoamento e 40 em cursos de iniciação profissional.

A qualificação profissional tem o objetivo de inserir o aluno no mercado de trabalho ou de lhe permitir uma recolocação. Já o aperfeiçoamento profissional trata da ampliação ou da atualização de competências. A iniciação profissional, por sua vez, é a complementação de conhecimento prévio que o aluno já tenha. Em todos os casos, os concluintes recebem certificado do Senai-DF.

As formações são destinadas a pessoas de baixa renda, estudantes do ensino médio, trabalhadores em geral e pessoas desempregadas.

Inscrições e matrícula

Para se inscrever, acesse o site do Senai-DF. As inscrições ficarão abertas até 21 de abril ou enquanto houver vagas. A classificação obedecerá aos critérios de ordem de inscrição descritos no edital e à quantidade de vagas por curso. Cada pessoa só poderá fazer um curso do DF Inova Tech por vez.

O Senai-DF convocará os classificados por e-mail ou por telefone para efetivarem a matrícula quando as turmas atingirem a quantidade mínima de alunos.

O prazo para comparecer à escola em que o curso será ministrado com os documentos para matrícula é de até dois dias úteis após a convocação, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 21h. Menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal. O não comparecimento acarretará a perda automática da vaga. Acesse o edital clicando aqui.

DF Inova Tech

O programa é fruto de um convênio assinado em 2019 pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF e pela FAPDF com o Senai-DF, responsável pela formação dos profissionais. O objetivo é qualificar pessoas para o setor produtivo, estimulando a inovação. Desde o início da iniciativa, foram entregues 7.478 certificados, 1.478 só em 2023.

