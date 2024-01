GDF mobiliza órgãos para combate à dengue no Guará

Reunião na administração da cidade alinha ações de conscientização contra o descarte irregular de lixo

Em uma ação inédita, a Administração Regional do Guará reuniu nesta terça-feira (23) os principais órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) para traçar estratégias de combate ao mosquito Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Ações conjuntas para a conscientização da população e o trabalho integrado para o reforço na limpeza da cidade estarão entre as prioridades nos próximos dias.

Participaram da reunião o administrador do Guará, Artur Nogueira; o assessor da Presidência do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Raone Lima; a chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde (SES-DF) no Guará, Herica Cristina Marques; o delegado Johnson Kennedy, da 4ª Delegacia de Polícia; o major Alessandro Lopes Arantes, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), e o comandante do 13º Grupamento de Bombeiro Militar, major Alisson Bernardi de Barros. Líderes comunitários também estiveram no encontro e ajudaram a mapear as áreas mais críticas no Guará em relação ao descarte irregular de lixo.

“Nesta luta contra a dengue, o melhor caminho é a prevenção”, reforçou Artur Nogueira. “Precisamos que a comunidade também abrace essa causa. Afinal, de acordo com dados da Secretaria de Saúde, 94% dos focos do Aedes aegypti estão dentro da casa das pessoas. O governador Ibaneis Rocha determinou, e vamos trabalhar incansavelmente até vencer esse mosquito.”

Fumacê e conscientização

A QE 15 e a QE 28, no Guará II, receberam um mutirão para combate ao Aedes aegypti na terça (23). Entre as ações, houve visitas às residências pelos agentes de vigilância ambiental e orientações de prevenção aos moradores.

As duas quadras registram vários casos nos últimos dias e também receberam o serviço de fumacê. O inseticida de ultrabaixo volume (UBV) é uma das principais estratégias para reduzir a proliferação do mosquito transmissor da dengue.

Veja, abaixo, dicas importantes para prevenir a dengue.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ Não descarte lixo em local irregular

→ Verifique baldes, potes, garrafas e vasos na sua casa

→ Coloque areia no prato das plantas

→ Embale objetos que acumulem água

→ Seque áreas que concentrem água

→ Mantenha a caixa-d’água tampada e as calhas limpas.

*Com informações da Administração Regional do Guará