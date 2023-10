Filhote de cachorro-do-mato é resgatado no Park Way

O filhote estava em um lote que pegou fogo, mas conseguiu sobreviver. O BPMA informou que ao ser encontrado o animal estava chorando

Neste domingo (1) o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPMA) resgatou um filhote de cachorro-do-mato, na região do Park Way no DF. A polícia foi acionada por meio de um chamado para ir até o local salvar o animal.

O filhote estava em um lote que pegou fogo, mas conseguiu sobreviver. O BPMA informou que ao ser encontrado o animal estava chorando. Foi levado, então, ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS/IBAMA) para ser atendido e em seguida será reinserido ao seu habitat natural.

O cachorro-do-mato está entre as espécie comuns do cerrado, porém pode ser encontrado em todas as regiões do Brasil. Na região do DF a espécie de cachorro-do-mato mais conhecida é o lobo-guará.