UnB trocará 21 mil lâmpadas; economia será de R$ 36 mil por mês

A Universidade de Brasília (UnB) decidiu trocar cerca de 21 mil lâmpadas e luminárias pela tecnologia LED. Segundo a instituição, a troca vai gerar uma economia de energia de 48 MWh/mês, o que representa R$ 36 mil mensais.

Sem custos para a UnB, a iniciativa faz parte do projeto de eficientização em edificações públicas da Neoenergia, com investimento de aproximadamente R$ 1 milhão, provenientes de recursos frustrados de chamada pública para Programa de Eficiência Energética (PEE) regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

“É mais um passo que a Universidade dá rumo à sustentabilidade. Parcerias como esta contribuem para que a UnB consiga implementar ações que gerem menos impacto ambiental e, ao mesmo tempo, economizem recursos, que podem ser usados para as nossas atividades fins: ensino, pesquisa e extensão”, destacou a reitora Márcia Abrahão.

Eficiência

Os novos equipamentos são os mais modernos com tecnologia LED na UnB. “Eles produzem mais luz por watt consumido, levando à economia de energia – entre 50% e 80% – quando comparado aos modelos tradicionais, resultando em redução de custo e de emissões de carbono”, explica o secretário de Infraestrutura, Augusto César Dias. “Nas lâmpadas incandescentes, por exemplo, mais de 90% da energia elétrica é desperdiçada em forma de calor, que é a radiação infravermelha”, acrescenta.

O uso de lâmpadas LED traz uma série de benefícios, além da eficiência energética. Elas têm maior vida útil, com duração de aproximadamente 100 mil horas, enquanto as convencionais duram em média 25 mil horas. A tecnologia também causa menos impacto ambiental.

O LED não emite radiação UV e não carrega elementos tóxicos na composição, diferentemente das lâmpadas fluorescentes, que têm mercúrio. Estas últimas também acabam sendo geradores de resíduos prejudiciais ao meio ambiente quando são descartadas de maneira irregular, em rios e aterros, por exemplo.

Parque fotovoltaico

A UnB e a Neoenergia são parceiras em outras iniciativas. Seis das 15 usinas fotovoltaicas do parque de energia solar da Universidade foram instaladas por meio do PE, evitando a emissão de mais de oito toneladas de CO², mensalmente, na atmosfera. A Faculdade UnB Gama (FGA) é um campus de energia positiva. Ou seja, a geração é maior do que o consumo, e o excedente é revertido em crédito para a UnB.

