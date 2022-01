Festa C.R.E.A.M. estreia em Brasília com Teto, PK, DJ’s e artistas locais de hip hop e funk

Evento busca fomentar cultura urbana local e marca primeiro show de Teto na capital

Neste sábado, 08, a Voos Produções realiza a primeira edição da Festa C.R.E.A.M., no Hostel (Brasília Minas Tênis Clube), localizado no Setor de Clubes Norte, em Brasília. O evento traz no line shows de Teto e PK, além de artistas e DJ’s locais.

A festa marca o retorno da Voos Produções após dois anos sem eventos e a primeira apresentação do rapper Teto na capital federal. O artista da Bahia foi uma das principais revelações da cena hip hop em 2021, somando mais de meio bilhão de streams nas plataformas digitais e sendo destaque em telões na Times Square, em Nova York.

Além de Teto, o carioca PK é o outro headliner do evento, apresentando os principais sucesso do rap e funk da sua carreira, como “Quando A Vontade Bater” e “Barcelona”.

Buscando dar visibilidade à cultura urbana da cidade, o evento também contará com apresentações dos artistas locais Yung Dolffo, Jake The Kid, Aff Midia e Piá The Kid. Somando no line up, os DJ’s – também da cidade – Hugo Drop, Caio Hot, Cedric e Senx Gang estão confirmados.

Além das atrações musicais, o evento disponibiliza ao público casquinha de sorvete e brinquedos como touro mecânico, guerra de cotonete e piscina de bolinha, “buscando transmitir uma sensação de nostalgia e resgatar a criança interior de cada um”, de acordo com a organização.

O portão do evento abre às 20h e a entrada só será permitida com apresentação do cartão de vacinação com as duas doses (ou dose única), ou teste PCR (de até 72h) negativo.

Serviço

Festa: C.R.E.A.M.

Data: 08/01 (sábado)

Horário: 20h – 06h

Local: Hostel (Brasília Minas Tênis Clube)

Censura: 18+

Atrações: Teto, PK, Yung Dolffo, Jake The Kid, Aff Midia, Piá The Kid, Hugo Drop, Caio Hot, Cedric e Senx Gang

Ingressos: Clique aqui

