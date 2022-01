Edifício desaba em Taguatinga; veja fotos

A equipe notou que o prédio possuía várias rachaduras grandes e algumas paredes com deformidades incomuns

Um edifício desabou parcialmente na QSE, área especial 20, Lote 19, Taguatinga Sul. Um morador do local escutou estalos vindo do prédio onde morava e acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Ao chegar no chamado, as equipes perceberam o perigo iminente e evacuaram a construção.

A equipe notou que o prédio possuía várias rachaduras grandes e algumas paredes com deformidades incomuns. Os Bombeiros também acionaram a Defesa Civil para o local. Os estabelecimentos comerciais próximos ao edifício também foram evacuados. No prédio havia duas pessoas com dificuldades de locomoção e outra com necessidades especiais que foram retiradas pelos agentes.

Além da desocupação, um isolamento de segurança nas duas ruas que margeiam o edifício foi feito, para que as pessoas não se aproximassem do prédio de quatro andares. Felizmente, graças a varredura efetuada pelos Bombeiros e do isolamento, não houve nenhuma vítima. Uma prevenção paliativa foi feita para diminuir o peso da estrutura, esvaziando as caixas d’água, 15 unidades totalizando aproximadamente 15 toneladas.

Após uma avaliação preliminar da Defesa Civil, foi decido a interdição imediata da edificação até uma análise mais detalhada da situação. Aproximadamente, antes das 14h da tarde, ouvia-se muitos estalos e barulhos vindos do prédio e logo depois houve o desabamento.

O edifício era constituído de cinco pavimentos e quatro andares. O pilotis e o primeiro andar vieram abaixo, e desabamento ocorreu como um bloco sólido; assim, não houve tombamentos para os lados da rua. Graças ao isolamento, não houve vítimas após o desabamento; apenas uma moradora foi atendida com crise de ansiedade e encaminhada para UPA de Samambaia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empregou nessa ocorrência, inicialmente, cinco viaturas e, posteriormente, mais doze foram acionadas, totalizando sessenta e cinco Bombeiros militares.

A Coordenação de Gestão de Risco e Desastres foi acionada para acolhimento dos moradores e medidas protetivas. A Secretária de Desenvolvimento Social e Administração Regional está no local realizando o cadastro e os encaminhamentos à programas sociais.

O proprietário do edifício se comprometeu a providenciar abrigo para os moradores e lojistas.

Após colapso os engenheiros da Defesa Civil do Distrito Federal, subiram na plataforma do CBMDF para visualizar a faixada superior da edificação, na tentativa de identificar outros riscos presentes.

Os próximos passos são aguardar a acomodação da estrutura e, no prazo de 72hs, efetuar a varredura do CBMDF. Após isso, será solicitado o escoramento da estrutura remanescente.

Além disso, o proprietário do edifício deve contratar engenheiro para garantir a segurança e medidas exigidas pela DCDF.

O DETRAN fez o isolamento com barreiras físicas e a Polícia Militar do Distrito Federal ficou responsável pela segurança e preservação do local, para que os moradores não acessem às edificações.

Confira fotos e vídeos do local