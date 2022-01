Semana encerra com 176 vagas de emprego em oferta no DF

Os interessados, que não precisam ter experiência na função, devem ter ensino médio completo

Desempregados que buscam uma oportunidade do Distrito Federal podem se encontrar em algumas das 176 vagas de trabalho no fim desta semana no Distrito Federal. Os especializados na atividade de auxiliar operacional de logística têm, nesta sexta-feira (7), 40 vagas de emprego em oferta nas agências do trabalhador, a ocupação com o maior número de oportunidades no dia. Os interessados, que não precisam ter experiência na função, devem ter ensino médio completo. A remuneração para o cargo é de R$ 1.106,83, mais benefícios.

Também há 10 chances como operador de telemarketing ativo e receptivo. Nesse caso, é preciso ensino médio completo e ter atuado na especialidade. Ainda entre as 176 oportunidades desta sexta-feira, há mais 10 para trabalhar como representante autônomo. Mas, atenção para os requisitos: não há necessidade de experiência na profissão, apenas escolaridade de ensino médio completo. O salário é de R$ 1.211, mais benefícios.

Duas profissões oferecem remuneração de R$ 1.700, mais benefícios. São elas: faturista e operador de retroescavadeira, com uma e duas chances, respectivamente, para ingresso no mercado de trabalho. Como faturista, o interessado já deve ter experiência e concluído o ensino médio completo. Para operador, é exigido apenas ensino fundamental completo.

Panificação

O setor busca por quatro auxiliares de padeiro experientes, com ensino fundamental completo. Ao final do mês, o valor pago é de R$ 1.500. Ainda na área, uma vaga para padeiro, com escolaridade de ensino fundamental completo e salário de R$ 1.900, mais benefícios. Para conferir as especificações, os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas podem ir a uma das 14 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Vale destacar que, mesmo que nenhuma das vagas constantes na tabela do dia seja interessante para quem está em busca de emprego, que está a procura de emprego pode deixar o currículo em uma das unidades, ou cadastrar-se no aplicativo Sine Fácil. Assim que alguma oportunidade que se encaixe no perfil do candidato for lançada, o sistema cruza os dados e a pessoa é convocada para a entrevista.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria de Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília