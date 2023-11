Vias da Ponte Alta Norte do Gama recebem pavimentação

Dois quilômetros das ruas Jequitibá e Juruá estão sendo asfaltados, beneficiando os moradores da região

Os moradores da Ponte Alta Norte, no Gama, têm agora mais um motivo para comemorar. O Governo do Distrito Federal (GDF) está levando asfalto e qualidade de vida para a região. As ruas Jequitibá e Juruá – que, juntas, somam 2 km –, estão recebendo pavimentação asfáltica.

Com equipe própria e maquinário, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) pavimentou 600 metros da Avenida Jequitibá, trecho já em uso pela população e que receberá nos próximos dias a sinalização horizontal e vertical.

Já a Rua Juruá, que possui 1.500 metros, teve a etapa de drenagem e terraplanagem concluída. E agora recebe as primeiras camadas de massa asfáltica. “São duas ruas movimentadas que merecem a atenção especial do governo. Estamos levando qualidade de vida, conforto e saúde para a comunidade e para o comércio”, diz o superintendente de Obras do DER, Cristiano Cavalcante.

A administradora regional Joseane Araújo destaca a relevância da obra. “Esse trabalho é de suma importância para a comunidade e para quem transita frequentemente pela região, pois traz mais segurança no trânsito e conforto, além de ser mais um pedido da nossa população atendido prontamente pelo GDF”, afirma.

O líder comunitário Júlio Cesar Salima, morador da região, diz que tem acompanhado a obra, reconhece o empenho do governo e o impacto na vida dos moradores. “Lutamos pelo asfaltamento e estamos muito felizes. A comunidade se manifestou e foi atendida, o governo teve a sensibilidade de trazer o asfalto para cá. É o caminho da escola e era terrível para as crianças. Agora teremos mais qualidade de vida e facilidade no nosso deslocamento. Temos visto o GDF presente na nossa região, vimos os investimentos e estamos sendo contemplados”, acredita o morador.

Mais obras

Em atenção aos mais de 137 mil habitantes do Gama, o GDF promove outras intervenções de mobilidade na região. Recentemente, o governador Ibaneis Rocha entregou a restauração das DFs 180 e 290 e da BR-060. Um empenho de quase R$ 17 milhões permitiu a recuperação das vias, beneficiando 10 mil motoristas diariamente e assegurando o desenvolvimento de uma importante região agrícola da capital.

Há obras também na Via Posto Sayonara, uma das principais do Gama. Por lá, o investimento é de R$ 1.651.816 para levar 400 toneladas de asfalto novo por 667 metros da via.

Outro trecho onde há atuação do GDF é na Quadra 44/45 do Setor Leste. Os moradores desta quadra, em breve, vão ganhar 375 toneladas de massa asfáltica para pavimentar 671 metros da via.

Importantes vias de ligação e de acesso à cidade também passaram por serviços de recuperação asfáltica e pavimentação, como DF-483, VC-341, VC-361, DF-480, VC-379, VC-383, DF-290 e DF-475.

Com informações da Agência Brasília