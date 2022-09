Feira de Profissões conecta estudantes com as universidade

Durante o evento, os jovens poderão tirar dúvidas, vivenciar o dia a dia dos cursos, realizar testes vocacionais e participar de palestras

“Passei e agora?” Para ajudar os alunos do Ensino Médio do Distrito Federal a escolher uma profissão, o Colégio Marista Asa Sul promoverá uma jornada gratuita de acesso aos cursos, professores e alunos universitários. A ideia é que os jovens possam conhecer o dia a dia numa universidade, conhecer as peculiaridades de cada curso e ainda tirar dúvidas sobre a rotina universitária.

No dia 17 de setembro, das 8h30 às 13h, o Colégio Marista Asa Sul receberá toda a comunidade na Feira das Profissões que contará com mais de 20 estandes. Já estão confirmadas a presença de empresas juniores da Universidade de Brasília (UnB), e representantes do CEUB, da Universidade Católica de Brasília (UCB), do Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB), do Ibmec e de profissionais do mercado brasiliense. Os estandes contarão com a presença de professores e alunos de cursos como medicina, direito, engenharias, arquitetura, psicologia, medicina veterinária, administração, economia, biomedicina, comunicação social, design e artes.

Paralelamente à movimentação dos estandes, haverá vivências práticas nas salas de aula. A faculdade de medicina do CEUB, por exemplo, fará uma simulação de atendimento de emergência, ocasionado por um acidente de carro, para que os participantes da Feira de Profissões possam ver como é o atendimento a um paciente nessa situação; já os alunos do Direito realizarão um júri simulado. O psicólogo Matheus Kaiser oferecerá uma palestra gratuita sobre Psicologia Comportamental, no qual proporcionará momentos de experimentação com os estudantes e trará o tema: Vivenciando as emoções e comportamentos. E o Major Pimentel, em parceria com o Colégio Militar de Brasília, fará uma palestra sobre carreiras militares.

A “Feira das Profissões” acontece há mais de 5 anos em Brasília. Em 2022, coincide com o aniversário de 60 anos da escola. “Há seis décadas o Marista da Asa Sul forma profissionais que entram no mercado de trabalho e contribuem para a sociedade do Distrito Federal como pedagogos, professores, médicos, psicólogos, veterinários, arquitetos, jornalistas. Enfim, uma diversidade de profissionais que há 60 anos ajudam a construir e a melhorar a vida em Brasília”, comenta Fernanda Lages, Gerente de Relacionamento do Colégio Marista de Brasília.

Serviço

Dia 17 de setembro das 8h30 às 13h

Local: Maristão 615 sul

Evento gratuito e aberto ao público

Inscrições: Feira das Profissões 2022 – Marista Asa Sul Ingressos, Sab, 17/09/2022 às 08:30 | Eventbrite