Fecundação in vitro gratuita na rede pública

Por Luis Nova

Casais com dificuldade para engravidar podem procurar auxílio na rede pública do Distrito Federal. O programa de reprodução humana é 100% gratuito e atende todas as pessoas interessadas. Para os casos mais complexos, que necessitam da fecundação in vitro, tem uma fila de 315 pacientes. Já o caso mais simples, que precisa apenas da inseminação artificial, não possui fila de espera.

O Hospital Materno de Brasília (HMIB) atende todos os casais que procuram ter filhos. As futuras mamães não podem ter completado 40 anos para realizar a gestação assistida. Para conseguir o serviço, o interessado precisa ir a qualquer Unidade Básica de Saúde e fazer o cadastro. Após esta etapa, o casal será encaminhado para exames nos hospitais regionais e em seguida será encaminhado para o HMIB.

O sonho do casal Evaniele Alves, de 39 anos, e do editor de vídeo Daniel Shinki, de 35 anos, era ter um bebê para conseguir eternizar o amor entre eles. O casal tentou por muito tempo, mas Evaniele não conseguia engravidar pelos meios normais, pois tinha um problema na trompa, que liga o útero aos ovários. Ela descobriu o tratamento no HMIB e após todos os procedimentos, conseguiu dar à luz a pequena Olívia em 2 de abril deste ano.

“Eu não tenho nada que reclamar, sou muito grata das enfermeiras, aos médicos, residentes, todos, todos, todos, todos que fazem triagem com a gente, todos, tenho que agradecer, sou muito grata”, comemora a nova mamãe;

Arquivo Pessoal

O sonho da primeira filha demorou um pouco, pois para fazer o procedimento a mulher tem que estar com um percentual de gordura abaixo de 30% e estar 100% saudável. Evaniele entrou na fila em 2013, mas só foi chamada em 2015. Em 2019 ela retirou as trompas e em 2020 iria começar o procedimento, mas foi adiado mais uma vez por causa da pandemia de Covid-19. Apenas em 2023, Evaniele conseguiu engravidar.

A pequena Olívia completará um ano neste ano e o planejamento do casal é continuar no programa do Hmib e aumentar a família. “Muito grata por todo atendimento do Hmib e se Deus quiser ano que vem pretendo colocar dois embrião em julho para ter outro bebê”, destaca Evaniele.

A coordenadora do serviço de reprodução humana assistida do Hmib, médica ginecologista e especialista em reprodução humana, Mariana Roller, informou que para a reprodução in vitro, que é a técnica mais complexa, tem uma espera de dois anos para o procedimento. Quando chega a vez da paciente, precisa esperar a menstruação passar e, após 20 dias de tratamento, coloca o óvulo fecundado dentro da mulher

“Quando a gente tira o óvulo da mulher, pega o espermatozóide e fazemos a fecundação no laboratório. É o procedimento mais complexo e mais demorado. Colocamos no útero o embrião, que já é o bebezinho pronto”, explica a especialista.

A coordenadora ainda reforçou que os interessados precisam começar o quanto antes, pois cada ano que passa mais difícil fica da mulher engravidar.

Arquivo Pessoal

A Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) informou, que nós registros da pasta, existem 315 pacientes na lista de espera e o último procedimento de fertilização in vitro foi no dia 4 de junho deste ano