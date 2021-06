Força-tarefa impede invasão de área no Park Way

DF Legal, Ministério Público e polícias Civil e Militar atuam em conjunto contra o parcelamento ilegal de terras na quadra 04 da região

Uma força-tarefa composta por DF Legal, Delegacia do Meio Ambiente (Dema/PCDF), Polícia Militar (PMDF) e Ministério Público (MPDFT) foi à quadra 04 do Park Way neste sábado (12) impedir um parcelamento ilegal da região.

Equipes retiraram mais de 500 metros lineares de cercas e apreendeu telhas de metal. Um trator tipo pá mecânica também foi apreendido.

A região tem 40 mil metros quadrados. O local havia sido vendido, segundo documentos, por cerca de R$ 4 milhões, e estava sofrendo danos ambientais com a terraplanagem sendo realizada por máquinas pesadas.

Homens que estavam no local já haviam sido levados à delegacia na última terça-feira (8). Neste sábado, apenas o operador de máquina, que também havia sido autuado, estava no local.