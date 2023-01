Famílias recebem 1° parcela do Cartão Prato Cheio

Devido a trâmites bancários, é possível que crédito seja feito ao longo das próximas horas; 84.955 famílias recebem o benefício

A partir desta Sexta-feira (6), um total de 84.955 famílias beneficiárias do Cartão Prato Cheio recebe a parcela de janeiro dos R$ 250 do programa. A previsão para o início do crédito é as 17h. Mas é possível que o dinheiro entre na conta no decorrer das horas seguidas. Neste mês, o investimento do Governo do Distrito Federal (GDF) é de R$ 21.238.750.

Têm direito ao Cartão Prato Cheio os cidadãos que, com renda familiar igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa, se encontrem em situação de insegurança alimentar e sejam moradores do DF, com a devida inscrição no Cadastro Único ou no Sistema Integrado de Desenvolvimento da Sedes

Como anunciado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) desde o início da semana, o pagamento precisou ser remanejado para esta data devido à transição orçamentária anual.

“Trata-se de um benefício de suma importância por ser garantidor da segurança alimentar e nutricional da população em situação de vulnerabilidade do Distrito Federal”, enfatiza a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

É importante ressaltar que, para renovar o Prato Cheio, as famílias precisam passar por uma nova avaliação da equipe socioassistencial nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Entenda o programa

O programa, instituído pela Lei nº 7.009, de 17 de dezembro de 2021, consiste na concessão de crédito mensal no valor de R$ 250 para aquisição de gêneros alimentícios às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, visando resguardar o direito humano à alimentação adequada pelo período de nove meses.

Ainda de acordo com o texto, têm prioridade para receber o benefício as famílias monoparentais chefiadas por mulheres com crianças de até 6 anos de idade, famílias que têm na composição pessoas com deficiência ou idosas e pessoas em situação de rua, acompanhadas por equipes da assistência social e em processo de saída dessa condição.

Com informações da Agência Brasília.